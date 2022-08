Wunderland Kalkar hat neuen Eigentümer

Zum 1. August 2022 hat der bisherige Eigentümer das Wunderland nach mehr als 25 Jahren an die DeFabrique Holding verkauft, wie das Wunderland in einer Pressemitteilung schreibt.

Rund 300 Beschäftigte werden übernommen

Der Verkauf des Wunderlandes kommt nicht überraschend. Geschäftsführer Han Groot Obbink hat seit Jahren damit gerechnet: " Es stand schon länger zum Verkauf. Herr van der Most ist 72 Jahre alt und wollte das Geschäft eigentlich gerne verkaufen, weil er auch keinen Nachfolger hat. Hinzu kommt, dass er noch ein Projekt in Rotterdam hat und dafür braucht er natürlich auch ein bisschen Geld und das sollte aus dem Verkauf des Wunderlandes Kalkar kommen. Aber diese Periode ist jetzt vorbei und wir sind sehr glücklich mit den Käufern. "

Der neue Eigentümer übernimmt die komplette GmbH mit allen rund 300 Beschäftigten. Sie freuen sich, dass sie ihren Job behalten können.

Kernkraftwerk ging nie in Betrieb

Beim Wunderland Kalkar handelt es sich um ein ehemaliges Kernkraftwerk. In den 1970er-Jahren wurde der schnelle Brüter in Kalkar gebaut – nach massiven Anti-Atomkraft-Protesten ging er aber nie in den Betrieb. 1995 kaufte der Niederländer Hennie van der Most das Areal für damals vier Millionen Mark und baute hier das Wunderland Kalkar auf.

Der neue Besitzer will hier Altes bewahren, aber auch neue Ideen umsetzen. " Er hat vor, mehr Events und mehr Umsatz zu machen mit den Mitarbeitern hier vor Ort und diese weiter zu motivieren, sodass wir wieder frische Ideen haben, neue Ideen, und dass wir weiterkommen ", sagt Han Groot Obbink weiter.

Die DeFabrique Holding betreibt in den Niederlanden bereits mehrere Event-Firmen in ehemaligen Industriegebäuden.

Über dieses Thema haben wir am 03.08.2022 im WDR-Fernsehen berichtet: WDR Lokalzeit aus Duisburg, 19:30 Uhr.