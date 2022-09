Erntestart für neue Apfelsorte „Wurtwinning“ in Meckenheim

Pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn stehen Obstbauer Manfred Felten und Agrarwissenschaftlerin Anke Fischer auf der Plantage. "Optisch überzeugen sie mich schon mal, gute Größe und schön rot, das mögen die Kunden" , sagt Anke Fischer. Sie kennt die neue Sorte bereits von der Sortentestung am Versuchsstandort. Inzwischen arbeitet sie bei einem niederländischen Obstzuchtbetrieb und wird das Marketing begleiten. Es ist das Ende einer langen Züchtungsgeschichte, sagt sie. "Gekreuzt wurde diese Sorte schon 2004, 2019 kam er dann in die Versuchsstandorte."

Manfred Felten: "Ich verspreche mir sehr viel von ihm. Diese Knackigkeit war vorher noch nicht da."

Manfred Felten, Obstbauer

Manfred Felten zückt ein kleines Messer, schneidet den Apfel einmal durch und sprüht Jod drauf. So wird der Stärkegehalt gemessen. "Sieht gut aus, kann los gehen mit der Ernte!" sagt er. Der neue Apfel sei sehr süß, das liege an dem heißen Sommer. In den 35 Jahren als Obstbauer sei es das fünfte Mal, dass er eine neue Sorte testet. Manche hatten das Zeug zum Klassiker wie der Elster. "Aber es gibt auch Sorten, die waren ein Schuss in den Ofen" , sagt er lachend.

Das Zuchtziel der neuen Sorte sei fest umrissen. Robust soll sie sein, widerstandsfähig gegen Schorf, denn das heißt: weniger Pflanzenschutzmittel. Der neue Apfel entpuppt sich zudem als echter Klimaheld. Er trotzt Dürre- und Hitzephasen.

Trotz Hitze kriegt der Neue kaum Sonnenbrand