Gerüchte gab es offenbar schon länger, dass der Standort in Neuss geschlossen wird. Mitte kommenden Jahres soll es nun tatsächlich soweit sein. Nestlé begründet das unter anderem mit gestiegenen Kosten. In Neuss stellt der Schweizer Konzern Produkte der Marke "Thomy" her.

Teilweise Verlagerung nach Münster

Die Tubenproduktion für Senf und Mayonnaise soll an den Standort in Lüdinghausen nahe Münster verlagert werden. Die dadurch entstehenden 30 Jobs sollen Beschäftigten aus Neuss angeboten werden.

Einen weiteren Standort in Mecklenburg-Vorpommern will Nestlé schließen. Die Produktion soll innerhalb Deutschlands oder ins europäische Ausland verlagert oder verkauft werden. Insgesamt beschäftigt Nestlé in Deutschland rund 6.700 Menschen und hat 2024 einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Euro erzielt.

