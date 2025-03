WEITERE NACHRICHTEN

George Foreman (rechts) und Muhammad Ali (links) bei einem Kampf in Zaire am 30.10.1974

Box-Legende George Forman ist tot • Der frühere US-Profiboxer George Foreman ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren. Legendär war sein Kampf gegen Muhamed Ali 1974 in Kinshasa ‒ bekannt geworden als "Rumble in the Jungle". 20 Jahre später gelang ihm mit 45 Jahren ein Comeback als ältester Schwergewichtsweltmeister der Geschichte.

Die Polizei setzte in Istanbul auch Tränengas ein

Proteste in der Türkei • Am Abend haben in der Türkei wieder Zehntausende Menschen gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoğlu protestiert. Unter anderem gab es Proteste in Istanbul und in der Hauptstadt Ankara. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Aufgerufen zu den Demonstrationen hatte erneut die Oppositionspartei CHP. İmamoğlu soll morgen als CHP-Präsidentschaftskandidat nominiert werden.

Auch in Essen haben etwa 150 Menschen gegen die Festnahme von İmamoğlu protestiert.