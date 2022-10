Muezzinruf in Köln: Premiere im Innenhof

Zwei kleine Boxen hängen über dem großen Eingangsportal der imposanten Moschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Das aus ihnen keine laute Beschallung kommen kann, wird schnell klar. Der erste Ruf des Muezzins in Köln soll abhängig vom Sonnenaufgang geplant um 13:24 stattfinden.

Portal der Moschee mit Lautsprecher-Boxen

Hunderte Menschen wollen das miterleben. Fatma Ariguzel ist aus Unna angereist. Hier spüre sie die Offenheit, " dass ich als Gast willkommen bin. So wie der Prophet sagt, ihr sollt die Moschee besuchen ." Mustafa Kaymak kommt aus Bergkamen. " Ich bin etwas aufgeregt ", sagt er. " Es ist toll, dass hier erleben zu können. "

Für Arda Subay und seine Freunde war die Anreise nicht so weit. Sie wohnen in Köln-Ossendorf. Subay geht hier regelmäßig zum Gebet. " An anderen Kirchen rufen Glocken zum Gebet, hier ist es der Muezzin. Das ist einfach nur ein Signal. Nicht jeder hat ein Handy, auf dem die Gebetszeit angezeigt wird ", sagt er.

Kritik an Muezzinruf