Erstmals Muezzinruf in Köln

In der Moschee in Ehrenfeld soll um 13:24 Uhr der Muezzin zum Gebet rufen. Per Lautsprecher wird der religiöse Sprechgesang in den Innenhof der Moschee übertragen. In Köln ist der Gebetsruf freitags zwischen 12 und 15 Uhr erlaubt und darf maximal fünf Minuten lang sein.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker das Projekt angekündigt. Der Gebetsruf sei prinzipiell durch die Religionsfreiheit gedeckt, sagte sie damals bei der Ankündigung. Allerdings hatte sie die Politiker im Stadtrat dazu nicht einbezogen. Das löste Kritik aus.

Schallgutachten nötig für Genehmigung

Insgesamt haben von den 35 in Köln existierenden Moscheegemeinden zehn ihr Interesse signalisiert, zum Freitagsgebet den Muezzin rufen zu lassen. Allerdings hat bisher lediglich die Moscheegemeinde der DITIB einen konkreten Antrag gestellt.

Die Moscheegemeinde hat dazu ein Schall-Gutachten erstellen lassen. Dies war eine Vorgabe der Stadt Köln. Der Muezzinruf wird demnach nur in unmittelbarer Nähe der größten Kölner Moschee zu hören sein. Er darf die Lautstärke von 60 Dezibel nicht überschreiten, das entspricht in etwa der Lautstärke eines normalen Gesprächs.

Bereits im Vorfeld wurden die Anwohner und umliegenden Geschäfte mit Flugblättern über den geplanten Gebetsruf informiert. Ebenfalls musste ein Ansprechpartner für Fragen oder Beschwerden benannt werden.