Düsseldorf: Neue Sharing-Angebote am Stadttor in Betrieb

Die Mobilitätsstation am Stadttor ist die erste von 100 im Stadtgebiet geplanten Stationen. " In diesem Jahr sollen noch sieben weitere hinzukommen, vor allem in belebten Stadtvierteln und an ÖPNV -Knotenpunkten ", erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller. " Die Bevölkerung ist bereit, umzusteigen und etwas zu verändern ", sagt auch NRW -Verkehrsministerin Ina Brandes.

Sharing-Parkplätze an der neuen Mobilitätsstation

" Dafür müsse aber das entsprechende Angebot geschaffen werden. " Dafür seien die Mobilitätsstationen in Ortskernen und Wohnquartieren der richtige Weg. Denn dort könnten Bus und Bahn, Leihfahrrad und Sharing-Fahrzeuge miteinander vernetzt angeboten werden.

