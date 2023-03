18-Jähriger stirbt nach schwerem A46-Unfall

Eine 18 Jahre alte Frau war am Donnerstagmorgen in der Abfahrt der A46-Anschlussstelle Hilden mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. In dem Wagen saßen auch drei Gleichaltrige aus Düsseldorf.

18-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Nach Angaben der Polizei wurden alle Insassen durch den Aufprall schwer verletzt. Zwei Hubschrauber und mehrere Krankenwagen waren im Einsatz und brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Wie am Freitag bekannt wurde, starb ein Mitfahrer noch am Unfalltag in der Klinik.

Für den Rettungseinsatz war die A46 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt worden. Die Polizei ermittelt weiter zur genauen Unfallursache.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit Rhein/Ruhr am 17.03.2023 im WDR-Hörfunk.