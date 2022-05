Hilfsorganisation Missio Aachen wehrt sich gegen "Spiegel"-Vorwürfe

Der "Spiegel" wirft Missio vor, dass Spendeneinnahmen nicht für internationale Projekte in Afrika, Ozeanien oder Asien genutzt würden, sondern in Deutschland blieben. Konkret sollen 22,5 Millionen Euro von insgesamt über 50 Millionen Euro in Deutschland verwendet worden sein. Dazu heißt es in einer Stellungnahme der Hilfsorganisation, dass man mit den Projekten in Deutschland versuche, Menschen zu mobilisieren. Dies geschehe zum Beispiel über Lobbyarbeit oder Kampagnen für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse auf den anderen Kontinenten.

Weitere Vorwürfe: Hohes Vermögen, hohe Löhne

Mit 100 Millionen Euro beziffert der "Spiegel" die Höhe des Vermögens von Missio. Fast die Hälfte davon soll bei einem Förderverein liegen, dessen Vermögen bisher nicht öffentlich einsehbar sei. Von der katholischen Organisation heißt es dazu, dass der Förderverein genug Geld für ein Haushaltsjahr vorhalte, um Projekte langfristig sicherzustellen.

Auch den Vorwurf hoher Personalkosten will man nicht einfach stehen lassen. Die Löhne bei der Hilfsorganisation orientierten sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, heißt es von Missio.