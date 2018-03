Letzter Vorhang für Millowitsch-Theater

Theaterchef Peter Millowitsch macht Schluss. Mit 69 Jahren lässt er am Sonntag (25.03.2018) in seinem Volkstheater in Köln endgültig den letzten Vorhang fallen. Damit geht eine Ära zu Ende.

Weil er den Theaterbetrieb nur noch aus privaten Renten-Rücklagen weiter aufrechterhalten könne, habe er sich entschieden, den Schlussstrich zu ziehen. " Das gute alte Volkstheater scheint langsam aus der Mode zu kommen ", sagte Millowitsch der Nachrichtenagentur dpa.