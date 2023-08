Demonstration gegen Mieterhöhungen in Köln

In Ihrem Protestzug tragen die Demonstranten einem Sarg. " Die GAG beerdigt die soziale Verantwortung mit den Mieterhöhungen ", sagt der Kölner Wohnungsaktivist Kalle Gerigk. "Immer mehr Mieter geraten in finanzielle Schwierigkeiten, weil sie sich die Miete für ihre Wohnungen nicht mehr leisten können".

Die Demonstranten hatten am Morgen vor der Hauptverwaltung der GAG auf die Mitglieder des Aufsichtsrates des Unternehmens gewartet, der heute tagt. Doch die Aufsichtsräte kamen offenbar durch den Hintereingang.

Rentner vor Herausforderungen

Mieter Moritz Leckebusch aus dem Kölner Stadtteil Holweide sagt, er habe eine n Schreck bekommen, als er das Schreiben der GAG in seinem Briefkasten fand. "Ich bin gerade in Rente gegangen. Wir haben darauf geachtet, im Alter in einer kleinen bezahlbaren Wohnung zu leben ", berichtet Moritz Leckebusch. " Dann kam die Mieterhöhung und hat all unsere Berechnungen über den Haufen geworfen."

Der Rentner hat mit der GAG telefoniert. " Die Beraterin hat uns vorgeschlagen Wohngeld zu beantragen ", berichtet er.

"Aber das kann es auch nicht sein, dass das städtische Wohnungsunternehmen GAG nun durch Sozialleistungen finanziert wird." Moritz Leckebusch,

GAG-Mieter

GAG geht gegen Mieter vor

Hunderte Mieter haben die Einverständniserklärung für die Mieterhöhung nicht unterschrieben. In etwa 250 Fällen geht die GAG deshalb jetzt vor dem Kölner Amtsgericht gegen die Mieter vor. Nach Erkenntnissen des Kölner Mietervereins sind bisher nur wenige Verfahren abgeschlossen.

In einigen Fälle haben Richter die Mieterhöhungen als rechtmäßig bezeichnet. In anderen Fällen hatten die Erhöhungen vor Gericht keinen Bestand. " In den meisten Verfahren lassen die Richter jetzt von Gutachtern klären, ob die Mieterhöhungen angemessen sind ", sagt Hans Jörg Depel, der Geschäftsführer des Mietervereins Köln.

Wohnungen seien immer noch günstig

Das Unternehmen GAG begründet die Preissteigerung mit höheren Kosten und Zinsen. Mit einer durchschnittlichen Miete von 7,56 Euro pro Quadratmeter seien die GAG-Wohnungen noch immer günstig. Mietern, die Probleme bekommen, bietet die GAG Hilfen an.