Ein LKW schlängelt sich die schmale Gasse hinauf in den Ortskern von Marienthal. Geladen hat er Holzpellets. In Marienthal haben sie den LKW sehnsüchtig erwartet. „Damit kann unser Heizkraftwerk richtig in Betrieb gehen“ , sagt Rolf Schmitt, der in der regionalen Verwaltung für Marienthal zuständig ist.

Wärme für 33 Haushalte

So funktioniert das Prinzip Nahwärme: Zunächst werden Holzpellets verbrannt, um Wärme zu gewinnen. Dazu kommen Solaranlagen auf dem Dach von Dorfgemeinschaftshaus und Kraftwerk. Über Leitungen wird von dort warmes Wasser in die Haushalte transportiert. Hier kann die Wärme für Heizung und Warmwasser genutzt werden.

Eine Pelletheizung und Sonnenkollektoren ersetzen im Dorf die einzelnen Heizungen

33 Haushalte machen mit, damit fast alle im Dorf. Geboren wurde die Idee direkt nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr, die auch in Marienthal große Zerstörungen verursachte. Fast jeden Tag saß man im Dorf zusammen - nach getaner Arbeit, und dachte nach: „Wir haben uns gefragt, wie wir Dinge anders und besser machen können. Energie war dabei ein großes Thema“ , berichtet Rolf Schmitt.

Fördergelder von EU und Land

Die Pelletheizung des Nahwärmesystems

Aus den Ideen wurden Pläne, aus den Plänen Baumaßnahmen: Mit Fördergeldern von EU und dem Land Rheinland-Pfalz konnten die Bauarbeiten im letzen Jahr beginnen. Leitungen wurden verlegt, Hausanschüsse hergerichtet. Ein Dienstleister kümmert sich um die Abrechnung mit den Haushalten, besorgt auch Holzpellets. Für die Marienthaler sind Ölheizungen ausgeschlossen, Gasleitungen gibt es im oberen Ahrtal bislang nicht. Rolf Schmitt rechnet vor, dass beide Optionen etwa 25 Prozent teurer wären als die Nahwärme.

Projekt für andere Dörfer?

Anwohnerin Dani Zimmermann ist froh, dass das Nahwärme-Projekt nun läuft - vor allem so kurz vor dem Winter. „Wir haben uns bisher mit „Öfchen“ beholfen und nur einzelne Räume beheizt. Umso toller, dass wir jetzt wieder normal heizen können.“

Auch andere Orte im Ahrtal denken nach eigenen Angaben darüber nach, sich energieautark zu machen. Bislang hakt es an den Fördermitteln. In Marienthal zeigen sie wie sie aussehen kann, die Energieversorgung der Zukunft.