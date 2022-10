Wird Lützerath der neue Hambacher Forst?

Auf den Abriss haben sich Bund und Land sowie der RWE -Konzern verständigt. Sprecher des Kreises Heinsberg gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen zur Räumung von Lützerath kommen wird. Das hat auch die Grüne NRW -Wirtschaftsministerin Mona Neubaur deutlich angesprochen. Es droht dem Rheinischen Braunkohlerevier also erneut ein großer Polizeieinsatz, der sich wahrscheinlich über mehrere Tage hinziehen wird. Ähnlich wie 2018 im Hambacher Forst.

Ort vollständig besetzt

Schon jetzt halten sich mehrere hundert Klimaaktivisten in Lützerath auf. Alle leerstehenden Häuser sind besetzt. Es werden weitere Aktivisten nach Lützerath kommen. Und die haben bereits klar gesagt, dass sie die Abrissarbeiten stoppen wollen.

Besetzer: "Grüne haben uns verraten"