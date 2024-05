Nie mehr Vizekusen: Leverkusen feiert die Meisterschaft

Die Werkself wird am Sonntag nach dem DFB -Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern aus Berlin zurückkehren und gegen 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn landen. Anschließend fährt der Mannschaftsbus zum Schloss Morsbroich, wo sich Spieler und Meistertrainer in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Von dort aus geht es für das Team in einem Korso mit offenen Fahrzeugen zur Bayarena. Die genaue Route des Korsos wird kurzfristig auf den klubeigenen Kanälen veröffentlicht.

Bühnenprogramm startet um 13.30 Uhr

Der große Abschluss dieser Saison findet dann im Stadion statt. Die Bayarena öffnet bereits um 12.30 Uhr. Um 13.30 Uhr startet das Bühnenprogramm: Dabei sind unter anderem Culcha Candela, Hermes House Band, ATC (A Touch of Class), Peter Lorenz, Dirk Maverick und Einmalique. Die rund 40.000 Fans im Stadion können jederzeit über große Video-Leinwände verfolgen, wo sich die Mannschaft aktuell befindet.

Karten sind vergriffen - WDR überträgt die Party live

Karten fürs Stadion sind restlos vergriffen. Wer der Mannschaft zujubeln will, sollte sich also einen guten Platz an der Fan-Zone an der Stelzenautobahn direkt neben der Bayarena sichern. Außerdem berichtet das WDR-Fernsehen mit einem mehrstündigen Sonderprogramm:

Den Auftakt bildet um 13.45 Uhr die Dokumentation "Nie mehr Vizekusen" von Marc Schlömer, der auf die Saison und den langen Weg zum Erfolg zurückblickt.

Ab 14.45 Uhr startet die Sondersendung "Sport im Westen live: Leverkusen feiert!".

Ab 15.30 Uhr übertragen Das Erste und WDR Fernsehen parallel die "Sportschau"-Sondersendung "Das Meisterstück – Bayer Leverkusen feiert die Saison mit den Fans", ebenfalls live aus Leverkusen.

Auch in der WDR aktuell App und auf WDR.de können Sie die Meisterfeier von Bayer Leverkusen live streamen.