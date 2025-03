Bayer bangt um Wirtz - auch Xhaka und Tapsoba angeschlagen

Doch: Seine Leverkusener ließen nicht nur den Patzer der Münchner im Titelkampf ungenutzt, sie blicken auch mit einigen Zweifeln auf das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr in der Sportschau-Radioreportage) - und sorgen sich zudem gewaltig um Wirtz. "E s war ein Scheißtag. Heute war alles schlimm ", sagte Alonso. Aufgrund seiner Rotation übte der 43-Jährige zudem Selbstkritik: " Meine Entscheidungen waren nicht gut ."

Wie schlimm ist es bei Wirtz?

Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr von Wirtz, der nach einem bösen Tritt des Bremers Mitchell Weiser auf seinen Knöchel raus musste und an Krücken das Stadion verließ, gab Alonso noch nicht auf. Am Samstagabend war der Offensivstar, der gegen Bremen eigentlich geschont werden sollte, in einer Klinik untersucht worden. Eine Diagnose gab der Verein noch nicht bekannt.

" Er ist ein Unterschiedsspieler, hat immer einen Einfluss auf unser Spiel. Ich wünsche ihm, dass es nichts so Schlimmes ist ", sagte Abwehrchef Jonathan Tah. Es sei " zu früh. Wir müssen das Ergebnis der Untersuchung abwarten - und wie er sich fühlt ", ergänzte Alonso mit Blick auf Dienstag.

Auch Xhaka und Tapsoba angeschlagen

Zudem seien auch noch Führungsspieler Granit Xhaka und Edmond Tapsoba gegen Bremen zur Pause mit " Problemen " ausgewechselt worden. Ob das Duo rechtzeitig fit wird für das Duell mit den Bayern, ist offen.

Ein Ausfall der beiden wäre mit Blick auf die schwierige Aufgabe, ein 0:3 gegen Bayern München wettzumachen, äußerst schwerwiegend. Mit Wirtz ist es eine gesamte Achse aus wichtigem Abwehrmann (Tapsoba), Mittelfeld-Chef (Xhaka) und Spielmacher (Wirtz), die auszufallen droht. " Ich hoffe ", sagte Alonso wohl auch deshalb, " wir haben nicht so viele Tage wie heute. "

