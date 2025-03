In den vergangenen beiden Spielzeiten riefen die Kölnerinnen immer eine Partie im Frühjahr zu einem Highlightspiel aus und zogen vom Franz-Kremer-Stadion im Stadtteil Sülz in das RheinEnergie-Stadion nach Müngersdorf um.

In diesem Jahr wurde nun die Partie gegen den FC Bayern zur Highlight-Partie ausgerufen. Und in der machten die Münchnerinnen schon nach acht Minuten Ernst. Nach einem Zuspiel von Sydney Lohmann zog Carolin Simon am linken Strafraumeck freistehend flach ab und traf uns linke untere Eck.

Bayern zu dominant

Das Tor spielte den Bayern in die Karten. Fortan hatte das Team von Chefcoach Alexander Straus alles im Griff. Nach einer Flanke der starken Klara Bühl aus dem linken Halbfeld brachte Pernille Harder den Ball per Kopf aus kurzer Distanz in das von Aurora Mikaelsen gehütete FC-Tor unter (31.).

Bis zur Pause schaffte es die Elf von FC-Trainerin Britta Carlson nur selten ins letzte Angriffsdrittel. Die Hoffnung auf das Erklingen des "Trömmelche" - der Kölner Hymne bei einem eigenen Torerfolg - wurde immer geringer. Zu dominant waren die Gäste aus Bayern.

35.711 Zuschauer kamen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Bayern München.

Hatten die Münchnerinnen in der ersten Hälfte das dritte Tor noch verpasst, machten sie zehn Minuten nach der Pause den Deckel drauf - wenn auch mit etwas Glück. Denn Lohmann stand bei ihrem Kopfball aus fünf Metern nach einem Bühl-Freistoß von links knapp im Abseits. Doch Schiedsrichterin Karoline Wacker entschied auf Tor (55.).

Die Partie plätscherte jetzt mehr oder weniger vor sich hin, auch bedingt durch viele Münchener Wechsel ab der 60. Minute. Dennoch ließ der Deutsche Meister nichts anbrennen. Der guten Laune im Stadion tat das jedoch keinen Abbruch. Immer wenn die Kölnerinnen sich in Richtung Bayern-Strafraum bewegten, feuerten die 35.711 Zuschauer ihr Team lauthals an.

Köln nun auf Platz 1 im ligaweiten Zuschauer-Ranking

Der gute Zuspruch sorgte indes dafür, dass sich der 1. FC Köln mit dieser Partie von Rang sieben an die Spitze des Zuschauer-Rankings schob. 49.545 Zuschauer sahen die bisherigen acht Partien des "Effzeh". Zweiter ist der VfL Wolfsburg mit 43.562 Zuschauern.

Der Rekord aus dem ersten Highlightspiel gegen Eintracht Frankfurt (0:2) aus dem April 2023, bei der 38.365 Zuschauer einen bis heute andauernden Liga-Bestwert aufstellten, wwurde indes nicht geknackt.

Als nächstes in Hoffenheim

Für die Kölnerinnen geht es Sonntag (16.03.25) mit einem Auswärtsspiel weiter. Anstoß zur Partie bei der TSG Hoffenheim ist um 14 Uhr.

