Egal ob Piratenjacke, Wikingerhelm oder Clownshose - das Sortiment an gebrauchten Karnevalskostümen ist groß. Das Motto: Altes Kostüm abgeben, anderes Kostüm mitnehmen. Rund 1500 Kostüme waren im Umlauf und der Besucher-Andrang war groß.

Nachhaltiger Kostümkreislauf

Das Team der Entsorgungsfirma AWA organisiert den Kostümtausch

Als um 11 Uhr die Tür zum Kostümtauschtag im Eschweiler Talbahnhof geöffnet werden, stehen die jecken Besucher schon Schlange. Kurz danach: Gedränge an den Kleiderständern, an denen die bunten Kostüme nach Größen geordnet hängen. „Wir sind begeistert, dass so viele Leute die Idee der Nachhaltigkeit im Karneval unterstützen“ , meint Andreas Oleff von der Entsorgungsfirma AWA, die das Ganze auf die Beine gestellt hat.

Wir wollen Müll vermeiden und stattdessen einen Kostüm-Kreislauf etablieren. Andreas Oleff, Entsorgungsfirma AWA

Neue Kostüme können sich nicht alle Familien leisten

Viele Familien sind heute gekommen. Die vierjährige Klara zeigt stolz ihr neues kunterbuntes Regenbogenkleid und ihr siebenjähriger Bruder Benedikt freut sich über seine coole, neue Cowboyweste. Ihre Eltern haben dafür ein Tiger- und ein Piratenkostüm dagelassen. Den Veranstaltern geht es neben der Nachhaltigkeit auch um das Thema Teilhabe. „Neue Karnevalskostüme gehen ganz schön ins Portemonaie, erst Recht wenn eine ganze Familie neue Kostüme anziehen möchte“ , findet Andreas Oleff. Durch den Kostümtauschtag soll jeder die Chance haben, in einem passenden Kostüm mitzufeiern - egal wie viel Geld man zur Verfügung hat.

Besucher stöbern durch das Kostümangebot

Gebraucht aber gut erhalten

Manch ein Besucher probiert die Verkleidungen kurz in einer Ecke an, andere halten sie nur eben an und checken so, ob die Größe passt. Auch wenn sie gebraucht sind, alle Kostüme sind gut erhalten. Maximal drei Verkleidungen darf jeder kostenlos mitnehmen, manche Besucher lassen auch eine kleine Spende als Dankeschön da. Das eingenommene Geld soll in diesem Jahr an karitative Zwecke gehen, letztes Jahr haben die Veranstalter damit die Jugendarbeit im Karneval unterstützt. Nächstes Jahr soll der Kostümtauschtag vermutlich wieder stattfinden, denn das Konzept überzeugt die Jecken.

