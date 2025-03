WEITERE NACHRICHTEN

Waffenruhe in der Ukraine vorgeschlagen • Die USA heben die Aussetzung der Ukraine-Militärhilfen mit "sofortiger" Wirkung wieder auf. Auch Geheimdienstinformationen sollten wieder an das von Russland angegriffene Land weitergegeben werden, hieß es gestern in einer gemeinsamen Erklärung der USA und der Ukraine nach Gesprächen in Saudi-Arabien. Die Ukraine erklärte sich gleichzeitig mit dem US -Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe mit Russland einverstanden. Außerdem soll ein Abkommen über ukrainische Rohstoffe " so schnell wie möglich " abgeschlossen werden. Aus Russland ist bislang keine offizielle Reaktion bekannt. Russland hatte eine Waffenruhe in der Vergangenheit immer abgelehnt. US -Präsident Trump kündigte noch für heute Gespräche von US -Unterhändlern mit russischen Delegationen an. Er deutete an, dass er den ukrainischen Präsidenten auch wieder ins Weiße Haus einladen werde.