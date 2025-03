Masche war simpel

Die mutmaßlichen Täter klingelten bei den meist älteren Opfern und stellten sich an der Tür mit einem gefälschten Ausweis als Wasserwerker vor.

Mal sagten sie, sie müssten nach einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft die Leitungen auf Dichtigkeit prüfen, dann waren es Wasserschäden oder Bakterienbefall mit denen die Opfer in den Keller, ins Bad oder in die Küche gelockt wurden. In der Zeit durchwühlten die Mittäter die Wohnung und stahlen Geld und Wertsachen.

Der Schaden wird auf mehr als 85.000 Euro beziffert. In einem Fall schleppten die falschen Wasserwerker sogar einen Wandtresor mit 49.000 Euro aus einem Haus in Grevenbroich.

Nachbarn machen auf die Bande aufmerksam

Auf die Spur der Bande waren die Ermittler durch aufmerksame Nachbarn gekommen. Die verständigten Polizeibeamten durchsuchten die Verdächtigen und fanden unter anderem auch einen gefälschten Ausweis der Wasserwerke. Daraufhin wurde die Großfamilie von der Polizei überwacht und ihre Autos mit Peilsendern versehen. Anfang August reichte es den Fahndern. Sie nahmen die Bande fest.

