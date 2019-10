Ihr Terminkalender ist ziemlich voll. Auf einen aber hat sich Konstanze Klosterhalfen ganz besonders gefreut: Am Montag (14.10.2019) haben sie die Bockerother bei einem Empfang in ihrem Heimatdorf so richtig gefeiert.

Alle dürfen die Medaille bewundern

Letzte Vorbereitungen für den Empfang von 'Koko' Klosterhalfen im Feuerwehrhaus von Königswinter-Bockeroth. Fast die gesamte Gemeinde ist da und viele Freunde. Unbeschreiblich schön, auch für Mama, Papa und Oma. Und sie alle wollen natürlich auch nochmal die Medaille sehen. Die Bronzemedaille, die gab es für den 5000m Lauf bei den Weltmeisterschaften in Katar.

Damit solche Erfolge überhaupt möglich sind, gibt's Unterstützung von der Familie. " Am Abend vorher ruft sie immer noch mal an und ich muss dann immer noch mal sie stärken ," erzählt Konstanzes Mama Brigitta.

Klosterkalfen bleibt vorerst in den USA zum trainieren

Bisher trainierte Koko beim umstrittenen Nike Oregon Project in den USA. Doch nach Doping-Ermittlungen und einer Sperre gegen den Cheftrainer wurde das Projekt beendet. Und jetzt?