Kölner Messe erneut in den roten Zahlen

Insgesamt 230 Millionen Euro hat die Kölner Messe durch die Pandemie in den Jahren 2020 – 2022 verloren. Während im vergangenen Jahr viele Messen wieder stattfanden, wurde aber die umsatzträchtige Möbelmesse noch gestrichen. Allerdings sind bei den meisten Messen die Besucherzahlen noch nicht wieder so hoch, wie in den Vor-Corona-Jahren.

Ein Hoffnungsschimmer war die Süßwarenmesse, die insbesondere wieder viele internationale Gäste verzeichnen konnte. Das ist wichtig für die Stadt, weil sie Geld in die Stadt bringen für die Hotels, Restaurants und Taxen.

Neues Kongresszentrum

Bereits in diesem Jahr aber will die Messegesellschaft wieder schwarze Zahlen schreiben und der bisherige Verlauf bestätigt das. Auch für die kommenden Jahre sieht die Messe eine positive Bilanz. Dazu beitragen soll insbesondere das im Bau befindliche Ausstellungs- und Kongresszentrum. Dort können mehr als 6.000 Besucher gleichzeitig an Kongressen teilnehmen. In dieser Größenordnung gibt es bisher kein Angebot in Köln. Und die Nachfrage sei groß, sagt die Messe. Erste Buchungen für die CONFEX genannte Halle liegen bereits vor. Die Eröffnung soll im kommenden Jahr stattfinden.