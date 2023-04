Kölner Kardinal gegen den Axel Springer Verlag

Ende März ist Kardinal Woelki mit dem Fahrrad am Landgericht erschienen. Er war selbst geladen, um in diesem Zivilprozess Fragen zu beantworten. Eine in Deutschland seltene Situation, dass ein Erzbischof Prozesse führt und dann auch selbst aussagt. Im Kern des Streits geht es um die Frage, ob Woelki zum Beispiel ein Warnschreiben der Polizei aus der Personalakte eines Priesters kannte.

Dokument warnte vor Priestereinsatz

In dem Dokument wurde dringend dazu geraten, diesen Priester wegen seiner Neigung zu Jugendlichen, nicht mehr dort einzusetzen, wo sich auch Kinder und Jugendliche befinden. Der Kölner Kardinal beförderte diesen Priester in Düsseldorf und kannte nach eigenen Angaben das Schreiben nicht. So sagte er es vor Gericht und auch schon zuvor in eine eidesstattliche Erklärung.