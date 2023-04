Piktogramme gegen Taschendiebe in Köln

Die Piktogramme in Warnfarben werden bis zum Herbst immer wieder an Stellen mit besonders vielen Taschendiebstählen hin gesprüht. Und zwar mit Warnungen auf Deutsch und Englisch. Sie richten sich auch an Touristen. Die könnten sonst nur schwer erreicht werden, sagt die Polizei. Die Piktogramme sind aus Sprühkreide und verschwinden nach kurzer Zeit wieder.

Wenn man hier über den Platz geht, das fällt sofort ins Auge. Da bleibt man stehen und überlegt, wo habe ich denn meine Wertsachen. Und dann hätten wir unser Ziel schon erreicht. Thomas Jansen, Kriminalprävention Polizei Köln

Starker Anstieg der Diebstähle

Im vergangenen Jahr war die Zahl der angezeigten Taschendiebstähle in Köln im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 Prozent gestiegen – auf mehr als 7.100 Fälle. Das macht fast 20 pro Tag. Dabei sind Hotspots am Hauptbahnhof, in den Einkaufsstraßen, an der Kalker Hauptstraße sowie in Deutz an der Messe und dem Bahnhof.

Die Sprühfarbe verblasst nach einigen Tagen.

Auch auf den Ringen gibt es vor allem nachts am Wochenende viele Fälle. Da werden die Opfer oft durch einen Täter "angetanzt" und damit abgelenkt. Festgenommene Tatverdächtige kommen überproportional häufig aus den Maghreb-Staaten, also unter anderem aus Algerien, Marokko, Libyen und Tunesien sowie aus den Balkanstaaten, sagt die Polizei.

Aufpassen und weniger mitnehmen