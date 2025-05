Sie sprach auch ein für die Partei ganz anderes Problem an. Einerseits will die SPD die Partei für die berufstätigen Familien sein, in denen vor allem die Frauen unter den Lasten leiden würden. Auch in der SPD - so sagt es Philipp - müssten Frauen sich jedoch oft doppelt anstrengen, um nur halb soviel Aufmerksamkeit zu bekommen.

Die SPD müsse daher die Partei der Frauen sein, brachte es Philipp auf eine knappe Formel und da stand der Saal auf. Sie hat den Ton getroffen und die Delegierten überzeugt. Ihr Co-Chef Achim Post blieb dagegen blass. Wie auch all die anderen aus der bisherigen Parteispitze. Sie alle wurden - anders als Philipp - mit ihren Ergebnissen ein Stück weit abgestraft.

Duisburg ist das neue Zentrum der NRW-SPD

Es war mehr als eine Bewerbungsrede auf einen Posten, der für eine mögliche Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2027 warm gehalten wird. Es war das Zeichen, dass mit Philipp für mehr zu rechnen sein muss - eben jener Duisburgerin, welche die Unterstützung der anderen Duisburgerin in der SPD genießt: Bärbel Bas! Und die ist aktuell die beliebteste Person in der Landes-SPD.

Und vielleicht ist dann dieser Parteitag doch so was wie ein Aufbruch: Ein Signal, dass die Herausforderin von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Duisburgerin sein wird. Nur welche das sein wird, das ist noch nicht klar. Mächtige (vornehmlich männliche) Netzwerke in der SPD werden es nicht gerne hören...