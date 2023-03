Fürs Klima: Bio-Diesel aus Pommesfett

Laut Tankstellenbetreiber Holger Hetzel verursacht der " Klimadiesel “ wegen des Recycling-Anteils weniger klimaschädliches CO² und kann in allen Dieselmotoren eingesetzt werden. Aufpreis gegenüber herkömmlichem Diesel: 6 Cent pro Liter. Dahinter steckt eine Initiative der niedersächsischen Tankstellenkette Classic, die diesen Treibstoff nach und nach an all ihren Stationen anbieten will.