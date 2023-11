Ein ganzer Straßenzug wird in Kleve unter Denkmalschutz gestellt

Bunte Ziegelsteine, die in schönen Mustern angelegt sind. Erker, Rundbögen, rautenförmige Fenster: Es sind die vielen Kleinigkeiten, die die Häuser im Biesenkamp in Kleve-Kellen so besonders machen. Damit die Fassaden und Gärten der über 90 Jahre alten Häuser erhalten bleiben, hat die Stadt Kleve sie jetzt unter Denkmalschutz gestellt.

Die Baubranche tobte sich kreativ aus

" Das Ensemble dieser Gebäude ist exemplarisch für die Stadtentwicklung ", sagt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing. Die Häuser wurden Ende der 1920er-Jahre geplant und entworfen. Durch die anhaltende Industrialisierung wurde damals immer mehr Wohnraum benötigt. Die Baubranche wuchs und tobte sich teilweise kreativ aus. " Und hier haben wir eben eine Straße mit villenartigen schönen Gebäuden, die unbedingt erhalten bleiben sollen ", sagt Gebing.

Häuser bekommen wegen ihrer Bauweise viel Aufmerksamkeit

Entworfen und gebaut hat die Häuser damals Reinhold Hoymann. Wenn sein Urenkel Rainer Hoymann heute durch die kleine Sackgasse läuft, ist er schon ein wenig stolz. Dass die Häuser wegen ihrer schönen Bauweise immer noch so viel Aufmerksamkeit bekommen, freut ihn. " Ich glaube, mein Urgroßvater war selber nicht so ganz gewöhnlich und hat das dann auch in seiner Architektur zum Ausdruck bringen wollen ", erzählt der Urenkel. " Es war ihm wohl auch wichtig, dass die Häuser auch immer ein bisschen die Bewohner widerspiegeln sollten. Und dass die Bewohner darauf stolz sind, in diesen Häusern zu wohnen. "