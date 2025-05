Lemperle zeigt Reue - und könnte für den FC spielen

"Tim hat heute das erste Mal ein bisschen mit der Mannschaft trainiert. Er hat noch leichte Probleme am Knie, da warten wir die Reaktion morgen ab und entscheiden dann, ob er dabei ist oder nicht" , sagte Trainer Friedhelm Funkel am Freitagmittag (16.5.2025), kurz vor der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (15.30 Uhr).