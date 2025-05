Wickeder wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt

Der Mann muss 13 Jahre in Haft und anschließend in die Sicherungsverwahrung. Er ist ein Wiederholungstäter: Schon einmal saß er wegen einer Vergewaltigung sieben Jahre in Haft. Dann lebte er einige Jahre ohne auffällig zu werden – bis zum vorigen Jahr.

Da geriet er in eine persönliche Krise, nahm mehr Drogen, brach im Oktober in Wohnungen ein. In Oberhausen und in Werl überraschte er dabei die Bewohnerinnen. Er fesselte und vergewaltigte sie. Im Prozess hatte der Mann die Taten gestanden und sich bei seinen Opfern entschuldigt.

Unsere Quellen: