In Köln untersuchen Experten, ob im Stadtteil Lindenthal Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg liegen. Dafür soll ab Freitagmorgen der Boden entlang einer geplanten Stromtrasse aufgegraben werden. Zuvor hatten laut Stadt Bodenuntersuchungen Hinweise auf metallische Gegenstände im Untergrund ergeben.

Stadt Köln und Uniklinik Köln bereiten Evakuierung vor

Sollten zündfähige Weltkriegsbomben gefunden werden, so die Stadt, kann es am Dienstag (20. Mai) zu einer Entschärfung und zur Evakuierung kommen. Für den Fall aber, dass ein Blindgänger mit Langzeitzünder gefunden wird, müsse die Evakuierung noch am gleichen Tag stattfinden. Letzteres sei aber unwahrscheinlich, so die Stadt.

Tausende Haushalte informiert

Rund 10.000 Haushalte sind bereits am Mittwoch vergangener Woche über die mögliche Evakuierung informiert worden. Im RheinEnergie-Stadion wurde eine Anlaufstelle für Anwohner eingerichtet.

Uniklinik Köln hat Container aufgestellt

Auch die Uni-Klinik Köln bereitet sich bereits seit Wochen auf die anstehende Blindgängersuche vor. So sollen insgesamt drei Verdachtspunkte, an denen sich möglicherweise Weltkriegsbomben befinden, in unmittelbarer Nähe zum Campus befinden, schreibt das Klinikum auf seiner Internetseite.

Seit Dienstag stehen deswegen Schutzcontainer im Bereich der Kerpener Straße und den Leiblplatz für ein mögliches Evakuierungsszenario bereit. "Patientinnen und Patienten, deren stationäre oder ambulante Behandlung davon betroffen wäre, werden durch die jeweiligen Fachbereiche der Uniklinik Köln informiert" , heißt es auf der Seite der Klinik.

Stadt will im Laufe des Tages weiter informieren

Im besten Fall wird heute im Boden nur harmloses Altmetall gefunden, wie bereits bei ähnlichen Untersuchungen Anfang April.