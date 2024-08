Er sei genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sagt ein Fan: Davide Martello spielt mit seinem mobilen Flügel in Solingen. Seine Musik soll trösten und die drückende Stimmung ein bisschen aufhellen.

Davide Martello spielte schon an vielen Tatorten in Europa

Solingen steht Kopf. Es ist eine Kunst, in dieser schweren Situation den richtigen Ton zu treffen. Davide Martello gelingt das mit lässigem Charme. Auf seinen schwarzen Flügel hat er ein Peace-Zeichen gesprüht. Er spielt nicht genau am Tatort. Aber mitten im Herz der Stadt, auf dem Mühlenplatz.

Martello spielt, um die drückende Stimmung aufzuheben

Martello will drückende Stimmung aufheben

Er spielt „ Imagine “ von John Lennon. Den italienischen Klassiker „ O Sole mio “. Und Leonard Cohens „ Hallelujah “. Und alles, was sich die Passanten wünschen. Er will nicht aufdringlich oder pietätlos wirken. Aber er möchte mit seiner Musik eine Botschaft für den Frieden spielen.

„Ein Klavier kann nicht die Probleme beheben. Aber es kann dazu anregen, erstmal nach Lösungen zu suchen. Damit die Leute in ihren Alltag zurückfinden können. Ein bisschen trauern und diese drückende Stimmung hier ein bisschen aufzuheben, das ist mein Ziel!“ Davide Martello, Pianist

Martello spielt in ganz Europa an schlimmen Tatorten

Davide Martello spielt seit Jahren als Straßenmusiker in den Fußgängerzonen. Und immer wieder auch dort, wo es brennt: Er hat nach dem Terroranschlag in Paris gespielt und für die geflohenen Ukrainer an der polnischen Grenze.

Hier in Solingen möchte er für den Frieden in seinem Heimatland spielen. Musikalische Harmonien gegen Gewalt. Auch wenn das Kitschgefahr birgt: Es trifft bei den wenigen Menschen, die vorbeikommen, einen Nerv. Sie fangen an zu lächeln. Zücken ihr Handy, filmen und sind sichtbar gerührt.

Dank für die Hoffnung

Annemarie Hürter bleibt stehen und bedankt sich bei ihm: „ Einfach toll, es ist ein Stück Hoffnung für die Stadt! Es ist wieder ein Stück Leben auf dem positiven Weg für uns und das find ich unheimlich wichtig! “ Und Oliver Vogt sitzt im Eiscafé und hört in aller Ruhe zu.

„Genau das ist es, was Solingen braucht. Einfach diese ruhigeren Töne. Wir haben genug Demonstrationen und politische Statements gehört. Ja, vielleicht ist es ein bisschen kitschig, aber es ist das, was jetzt die Seele hier trifft und den Menschen einfach das gibt, was sie brauchen.“ Oliver Vogt

Passanten genießen das stimmungsvolle Konzert

Seine Begleitung Jeannette Berger-Vogt stimmt zu: " Es ist der krasse Gegensatz zu dem was passiert ist: Diese Gewalt und jetzt so dieses Friedliche! Es hat was Tröstendes! Und das ist einfach schön, genau in dem Zusammenhang jetzt sowas zu erleben ."

Raum zur Schockverarbeitung

Die Passanten sind sich einig: Davide Martello trifft genau den richtigen Ton in dieser schweren Zeit. Und gibt Raum, den Schock und die Trauer zu verarbeiten. Heute Nachmittag (29.08.2024) spielt Davide Martello noch einmal auf dem Solinger Mühlenplatz.

Unsere Quellen: