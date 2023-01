Kirchenzoff in Bergisch Gladbach

In Bergisch Gladbach gibt es Empörung über die Art und Weise wie das Erzbistum Köln die Zusammenlegung von Pfarreien vollzieht. Aus fünf Seelsorgebereichen soll nur noch einer werden. Darüber sollte es bis September gemeinsame Gespräche mit dem Erzbistum geben.

Jetzt werden drei Pfarrer ab März kurzfristig vom Dienst freigestellt. Pfarrer Wilhelm Darscheid, der die Pfarrei Bergisch Gladbach West leitet, erklärte, dass ihn die Art und Weise der Kommunikation des Erzbistums überrascht, sehr betroffen und verletzt habe. Er weiß noch nicht wie es nach der Freistellung für ihn weitergehe.

Unmut und Bestürzung bei den Pfarreien

Vor allem in der Pfarrei Sankt Johann Baptist in Refrath fühle man sich belogen und enttäuscht und will mit einem offenen Brief und Unterschriften dafür kämpfen, dass Pfarrer Winfried Kissel, der seit 18 Jahren die Pfarrei leitet, bleibt. Alexander Nix, 1. Stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, schildert die Empörung:

"In den Mails habe ich sehr heftige Reaktionen gelesen und in der Kirche sind vor mir Leute in Tränen ausgebrochen, als sie davon gehört haben. Man hat in der Kirche auch überraschte Rufe gehört."

Die Gemeinde war bei der Verkündigung der Pläne am Sonntag in der Kirchengemeinde bestürzt. Gläubige brachen teilweise in Tränen aus. Sie haben seit Bekanntwerden der Pläne des Erzbistums hunderte Protest-E-Mails an die Pfarreien geschickt und wollen zum Teil aus der Kirche austreten.

So kündigte Lutz Urbach, ehemaliger Bürgermeister von Bergisch Gladbach, seinen Austritt bereits an. In Pfarrgemeinderatssitzungen und den Gremien der jeweiligen Gemeinden soll in dieser Woche das weitere Vorgehen besprochen werden. Weihbischof Ansgar Puff kündigte unterdessen Gespräche mit den Pfarreien an.

Über dieses Thema berichten wir auch in der WDR Lokalzeit aus Köln ab 19:30 Uhr im WDR Fernsehen.