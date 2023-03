Vater aus Wuppertal soll Tochter schwer sexuell missbraucht haben

Der 37-jährige ist bereits am 8. März festgenommen worden. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen am Montag mit.

Hinweis aus Großbritannien

Die Ermittlungen kamen durch einen Hinweis aus Großbritannien ins Rollen. Auf den in Deutschland erstellten Missbrauchsbildern war ein unbekanntes Mädchen zu sehen. Weil die Ermittlungen anfangs kein Ergebnis brachten, leitete die hessische Zentralstelle zur Bekämpfung von Internet- und Computerkriminalität eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung an Schulen ein.

Schulleitung erkennt Mädchen

Ermittler zeigten Lehrkräften Lichtbilder des etwa zwölf Jahre alten Mädchens. Eine Schulleitung in Wuppertal konnte das Mädchen schließlich eindeutig identifizieren. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Vaters fanden die Ermittler Computer und Datenträger. Seit dem 9. März sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen den 37-jährigen wird voraussichtlich die Staatsanwaltschaft Wuppertal übernehmen. Das Kind wurde in Obhut genommen.

