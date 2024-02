Fidele Morreköpp: Nachhaltige Karnevalsorden aus alten CDs

Klar, wer einen Orden bekommt, freut sich da erst mal drüber. Aber was passiert damit nach Aschermittwoch? " Wir sind schon so lange im Karneval aktiv und haben schon viele Orden gesammelt ", sagt Eilsa Schneider, Trainerin der Show-Tanzgruppe "Limitless" . Aber am Ende würden die doch alle in irgendeinem Karton landen.

"Eine Spitzen-Idee"

Umso überraschter waren sie und die anderen Tänzerinnen nach ihrem Auftritt bei der Karnevalssitzung der Fidele Morreköpp im kleinen Ort Floisdorf im Kreis Euskirchen. Dort bekamen sie wie alle anderen Künstler, die an diesem Abend auftraten, alte CD s umgehängt. "Das finden wir eine Spitzen-Idee" , kommentierte Prinz Stefan I. von der KG Schwerfe bliev Schwerfe die Aktion.

"Da hat es bei mir Klick gemacht"

Stolze Besitzerinnen der nachhaltigen Orden aus Bonn

Auf die Idee kam der Vorstand der Fidele Morreköpp im vergangenen Jahr, als es um die Gestaltung des Sessionsordens ging. "Wir wollten nicht schon wieder so viel Geld dafür ausgeben und auch mal was Nachhaltiges machen" , erzählt KG-Chefin Esther Lohrbach. "Unser Männerballett hatte die 90er Jahre als Motto“ , und da habe es bei ihr Klick gemacht.

Sammlung beim Weihnachtsmarkt

Gesammelt wurden die CD s im Dezember bei einem Weihnachtsmarkt im Dorf. Unter den Spendern waren auch die Footballer der Fighting Miners aus Alfter. "Ich bin in Floisdorf geboren" , erzählt Betreuerin Tanja Bittner, " und als ich von der Aktion erfahren habe, dachte ich sofort, dass wir da helfen könnten" . Am Ende kamen mehrere tausend CD s zusammen.

Bastelstunde im Feuerwehrgerätehaus

Zwei Jecke basteln aus einer CD einen Orden

Gebastelt wurden die Orden im Januar im Feuerwehrgerätehaus. Parallel startete dort der Kartenvorkauf für die Sitzung. Die war nach nicht mal einer Stunde restlos ausverkauft. Entsprechend viele Orden mussten her, denn jeder, der bei den Fidelen Morreköpp auf die Bühne geht, bekommt einen. Aus den übrigen CD s wurde Deko für die Halle gebastelt.

Geld wird gespendet

Das gesparte Geld spendet der Karnevalsverein an den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche in Bonn. Der Gedanke lag nahe, weil aktuell ein Kind aus dem Verein selbst betroffen ist. "Da ist unser Geld sehr viel besser aufgehoben“ , glaubt Esther Lorbach. Und was kommt nächstes Jahr? "Da fällt uns sicher wieder was Schönes ein.“

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Über das Thema berichtet der WDR auch im Fernsehen in der "Lokalzeit aus Bonn" ab 19.30 Uhr.