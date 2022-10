Karneval in Köln - Sicherheitskonzept für den 11.11.  

Es ist der Feier-Hotspot der Stadt. An den Karnevalstagen von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag und am 11.11. zieht es täglich zehntausende ins "Kwartier Latäng". In diesem Jahr könnten es besonders viele sein, weil der 11.11. auf einen Freitag liegt und am darauffolgenden Tag die meisten frei haben.

Sorgen und Skepsis

Einige Besucher bringen aber oft nicht nur gute Feierlaune mit, sondern auch Müll, Gewalt und schlechtes Benehmen. Von "Ballermanisierung" sprechen Anwohner. Auch deshalb will die Stadt in diesem Jahr ein neues Sicherheitskonzept vorstellen, dass vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner schützt.

Einige Gastronomen, haben schon im Vorfeld die Befürchtung, dass die Stadt dennoch die Massen an Feiernden nicht bewältigen kann. Das Konzept stellt die Stadt heute den Anwohnern und Gastronomen vor.

Um 17 Uhr informiert die Stadt die Mitglieder des "runden Tisches", dazu zählen Vertreter des Festkomitee Kölner Karneval, Gastronomen und auch Anwohner.

