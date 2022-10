Kardinal Marx wirft Vatikan Intransparenz in der Causa Woelki vor

Vorgehen des Vatikans "vorsichtig ausgedrückt suboptimal"

Seine Meinung zu diesen Vorgängen sei " sehr klar, und die habe ich auch entsprechend geäußert ", sagte Marx weiter. Der Kirche fehlten geregelte Prozesse für Situationen, in denen zwischen dem Bischof und seinen Gremien oder dem Volk Gottes etwas grundlegend in Unruhe gerate. " In solchen Fällen einfach zu sagen: 'Die Zukunft eines Erzbischofs ist die Sache Roms, das geht die Ortskirche gar nichts an' - das finde ich vorsichtig ausgedrückt suboptimal ", so Marx.