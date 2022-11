Kölner Jugendämter schlagen Alarm

Maja Laarmann ist Sozialarbeiterin in Köln-Kalk und weiß, wie herausfordernd ein Einsatz in einer Familie sein kann. Es komme vor, sagt Laarmann, dass sie eine Familie in einem verwahrlosten Zustand antrifft. Die Kinder hätten manchmal nicht mal Klamotten an. Es sei viel Arbeit, eine Lösung zu finden. Da eine Sozialarbeiterin aber häufig bis zu 70 Kinder und mehr als 40 Familien betreut, fehle einfach die Zeit, um sich genug um jeden einzelnen Betroffenen zu kümmern.

Laarmanns Kollege Ersin Kahrama sagt, in vielen Fällen sei es eine echte Fleißarbeit, alles Notwendige zu erledigen. Ärzte und Psychologen einzubinden, Gespräche mit Schulen, Kindergärten und Behörden zu führen. Die Gewerkschaft Verdi fordert deshalb, dass ein Sozialarbeiter bis zu 28 Fälle bearbeiten sollte und nicht mehr.