Im Regen: Internationales Porsche 914-Treffen in Aachen

So kann es gehen, wenn Monate der Vorbereitung letztlich an dem Einzigen scheitern, das man nicht planen kann - das Wetter. Es ist die erste Tour, die der Stolberger Stefan Schiebel vom Sektor-914-Club organisiert. Und er hat an alles gedacht: Ersatzbatterien, Ladekabel, Einspritzdüsen, Notfallkoffer und Sicherungen, bis hin zu Traubenzucker gegen die Müdigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Gegen den strömenden Regen hatte aber auch er heute nichts parat. Dafür bringen die Teilnehmer durchweg gute Laune mit. 120 Porsche Fans aus ganz Deutschland und den Beneluxländern mit 60 Fahrzeugen sind am Freitagmorgen für ein Wochenende nach Aachen gekommen. Sie alle bewundern ein Auto, das es anfangs nicht leicht gehabt hat.

Der VW- Porsche: Vom Underdog zur automobilen Ikone

Der VW-Porsche fällt auf durch seine kantige Form

Porsche wollte 1969 ein günstigeres Einstiegsmodell als den hochpreisigen 911 - und VW wollte mit einem preiswerten Sportwagen seine Modellpalette auffrischen. Aber der VW-Porsche hatte bei der Kundschaft zunächst keinen leichten Stand. Den Porschefahrern war er zu viel VW und für die VW-Fahrer sah er mit dem extrem modernen, kantigen Design so ganz anders als das, was sie aus Wolfsburg gewöhnt waren. Aber der 914 hat sich schließlich seinen Platz erobert: Durch unzählige Rennerfolge und mit seiner Straßenlage. Er war das erste Serienauto mit einem Mittelmotor, und der sorgt für ausgezeichnetes Fahrverhalten.

Die Fans des 914 sind treu

Sven Hansen will seinen VW-Porsche nie mehr abgeben, sagt er

Die meisten der heutigen Teilnehmer pflegen ihre Schätzchen schon seit Jahren, und fast jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Wie Sven Hansen, der als Kind schon im 914 seines Vaters gespielt hat. Sven war immer klar, dass er dieses Auto irgendwann einmal fahren wollen würde. Und so kam es dann auch. Zusammen mit seinem Vater hat er den damals recht runtergekommen Wagen aufwändig restauriert. An Svens 20. Geburtstag war es dann soweit und der knallorange farbene Porsche ging in die nächste Generation über. Seit 16 Jahren fährt er das Auto jetzt, und er will es nie mehr abgeben, sagt er.

Kunterbunte Tour durch das Dreiländereck

Gemeinsam mit seinem Vater hat Hansen den Wagen aufwändig restauriert

Die Tour führt die erfrischend bunt lackierten Autos am Wochenende durch das Dreiländereck Deutschland, Belgien und die Niederlande, mit Stationen wie IP Vogelsang in der Eifel und der Bäderstadt Spa in Belgien mit der Rennstrecke von Francorchamps. Da schließt sich da ein bisschen der Kreis für ein Auto, das sich erst durch seine Rennerfolge beweisen musste, um dann doch bis heute eine treue Fangemeinde zu haben. Und die - das hat sie dieses Wochenende bewiesen - ist zudem auch noch wetterfest.

Über dieses Thema berichet der WDR am 24.05.2024 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Aachen um 19.30 Uhr.

Unsere Quellen: