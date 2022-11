Kampf den Elterntaxis in Köln

An der Peter-Petersen-Grundschule in Köln-Porz versperren Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule bringen, oft Einfahrten. Außerdem verursachen sie Stau. Manche fahren rückwärts aus einem Wendehammer heraus; dabei könnten gerade kleinere Kinder leicht übersehen werden.

Sicher parken in Seitenstraßen

Einige Eltern und die Polizei haben am Dienstag einen Warntag an der Grundschule in Porz eingelegt. Sie haben alle angesprochen, die ihre Kinder mit dem Auto bis direkt vor die Schule fahren. Der Appell: Wenn ihr die Kinder schon bringt, dann parkt bitte fünf Minuten entfernt in einer der Seitenstraßen und bringt eure Kinder die letzten Meter zu Fuß bis zum Schulgelände. Mit der Aktion wollen die Eltern nicht belehren, sondern aufklären, sagen sie selbst.