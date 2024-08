Solinger Tradition "Hahneköppen" jetzt verboten

Das Hahneköppen war zum Beispiel in Solingen unter Auflagen erlaubt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Bei dem Brauch geht es darum, mit verbundenen Augen einem kopfüber in einem Korb aufgehängten toten Hahn den Kopf abzuschlagen.

In Solingen galt die Auflage, dass das in der Regel alte Tier zuvor von einem Experten tierschutzkonform geschlachtet wird. Darüber hinaus musste der Kadaver nach dem Hahneköppen verwendet werden - beispielsweise zum Verfüttern.

Das Landesamt hat dieses Brauchtum nun untersagt. Tiere dürfen demnach nicht getötet werden, um die Kadaver anschließend bei Brauchtumsveranstaltungen zu verwenden. Somit ist die bisherige Rechtsanwendung der Stadt Solingen außer Kraft gesetzt.

Kritik von der Stadt

Die Stadt Solingen kritisiert diese Entscheidung. Der zuständige städtische Beigeordnete Jan Welzel bezeichnete die Entscheidung als "wenig bürgerfreundlich" .

Die bisherige Praxis in Solingen habe ganz pragmatisch ermöglicht, jahrhundertelanges Brauchtum in Übereinstimmung mit dem Tierschutz zu erhalten. Es sei schade, dass das Land diesem Pragmatismus nicht folgen wollte.

Die Stadt Solingen sei rechtlich gebunden und müsse das Verbot umsetzen. Den betroffenen stehe aber der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offen, so Welzel.

Verbot schon länger ein Thema

Schon im Juni hatte sich das Land NRW für ein Verbot des durchgeführten Köpfens von Tierleichen ausgesprochen. Damals hieß es, dass man schon im März gegenüber den Veterinärämtern klargestellt habe, dass die Tötung von Tieren zur Verwendung des Kadavers im Zuge von Brauchtumsveranstaltungen - etwa dem Hahneköppen oder Gänsereiten - nicht vom Tierschutzgesetz gedeckt sei.

Geplante Tötungen von Tieren sollten daher untersagt und stattdessen alternativ Tierattrappen genutzt werden.

Die Tierschutzorganisation PETA hatte im vergangenen Jahr Strafanzeige gegen dieses Brauchtum erstattet und das Ministerium informiert.

Bei vielen Veranstaltungen, darunter auch der Kirmes in Haan, werden mittlerweile bereits Hühnerattrappen statt echten Tieren benutzt. Das gilt auch für das Gänsereiten. So setzten beispielsweise Karnevalisten in Bochum bei der Tradition, einer über einer Reitbahn aufgehängten Gans von galoppierenden Reitern den Kopf abzureißen, auf eine Holzattrappe.