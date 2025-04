Das berichten am Donnerstag übereinstimmend der "Kicker", die "Bild" und "Sky". Laut "Kicker" soll Maza noch in dieser Woche einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

Maza im Fokus zahlreicher Topklubs

Der algerische Nationalspieler hat sich vor allem in der laufenden Saison in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. In bislang 29 Zweitliga-Partien kommt der Offensivspieler auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Erst im vergangenen Sommer hatte das Hertha-Eigengewächs seinen Vertrag in Berlin bis 2027 verlängert, darin seien laut "Bild" jedoch zahlreiche Ausstiegsoptionen verankert gewesen.