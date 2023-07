Ende des Düsseldorfer Großmarkts: "Nur über meine Leiche"

Freitagmorgen, kurz vor drei Uhr: Es ist noch dunkel, frische 10 Grad und die Straßen sind leer gefegt an der Ulmenstraße in Düsseldorf. Ganz anders auf dem Großmarkt in Düsseldorf. Auf rund 20.000 Quadratmetern klappern die Gabelstapler im Laternenlicht von einer Halle in die andere. Kisten mit frischem Obst und Gemüse verlassen minütlich im LKW das Gelände - zu Gastronomen, Großverbrauchern, Hoteliers und Wochenmärkten in ganz NRW.

Einer von 50 Händlern ist Willi Andree. In seiner Halle riecht es nach frischen Erdbeeren, Kräutern und starkem Kaffee. Während seine Mitarbeiter die Kisten mit Ananas aufeinander stapeln, sitzt der Leiter in seinem Büro und behält den Überblick. Die Kunden gehen bei ihm ein und aus. " Peter, Stopp! Hier noch was Süßes !", ruft Willi Andree und gibt noch ein paar Schokoriegel auf einen Teller. Ohne einen Schokoriegel verlässt keiner sein Büro.

Die Kunden kennt er schon seit vielen Jahren - man ist per Du. Ein halbes Jahrhundert arbeitet er auf dem Großmarkt, sechs Mal die Woche in der Nacht von 22 Uhr - 9 Uhr. "Gemüse Großhandel Willi Andree" ist ein Familienunternehmen. Für den 87-jährigen ist der Großmarkt ein Lebensprojekt - doch genau der soll jetzt schließen.

"Nur über meine Leiche "

Denn das Oberverwaltungsgericht hat entschieden: Der Düsseldorfer Großmarkt darf zum 31.12.2024 aufgelöst werden. Grund dafür sei, der Großmarkt entspreche nicht mehr dem heutigen Standard und habe die Funktion als Einrichtung der Daseinsvorsorge längst verloren.