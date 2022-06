Großbrand in Lagerhalle - Stadtalarm für Haan ausgelöst

Die Einsatzkräfte wurden zunächst wegen eines kleineren Brands in der Lagerhalle gerufen. Beim Eintreffen bemerkten sie aber, dass bereits die ganze Halle in Flammen steht. Entsprechend wurde in Haan Stadtalarm ausgelöst, außerdem wurde Verstärkung aus Erkrath, Hilden, Mettmann und Ratingen herbeigerufen.

Schadstoffmessungen laufen

In der Halle wurden Lacke, Kunstgranulat und Röntgenbilder gelagert. Dadurch könnte auch eine Gefahr für Anwohner bestehen, erklärte der Sprecher der Feuerwehr Joachim Schultes: "Wir können im Moment nicht sagen, in wiefern die Rauchgase - die auf jeden Fall schädlich sein werden - sich auf dem Stadtgebiet niedergeschlagen haben." Bisher hat die Feuerwehr in Haan und Teilen von Erkrath keine auffälligen Schadstoffwerte gemessen. Normalerweise steigen diese Gase schnell auf, so Schultes weiter.

Feuerwehren aus dem Kreis Mettmann

Insgesamt sind noch immer über 70 Feuerwehrleute vor Ort. Der Brand ist noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr warnt seit dem Morgen auch über die Warnapp Nina. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.