"Audibande" gefasst? Fünf mutmaßliche Geldautomatensprenger verhaftet

"Es ist immer das gleiche Muster: Geldautomat sprengen, Geld einsammeln und zurück über die niederländische Grenze", so erklärt es Kriminaldirektor Michael Graf von Moltke auf der Pressekonferenz am Montag in Düsseldorf. Doch damit ist jetzt Schluss, denn fünf mutmaßliche Geldautomatensprenger wurden am Donnerstag (20.06.2024) in Südholland festgenommen. Ihnen werden 21 Automatensprengungen zwischen 2020 und 2024 in NRW vorgeworfen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von deutscher und niederländischer Polizei

Kriminaldirektor Michael Graf von Moltke kennt das Vorgehen der Täter

Schon seit Juni 2023 ist bei der Polizei in Düsseldorf eine Ermittlungskommission eingerichtet. Die erfasst alle Geldautomatensprengungen in den Städten und Landkreisen in NRW . Die Kommission steht im ständigen Austausch mit Ermittlern in ganz NRW und Polizeidienststellen in ganz Deutschland. Und: Sie arbeitet mit den niederländischen Behörden zusammen. So konnten die 30- bis 39-jährigen Beschuldigten auf dem Rückweg von einer Geldautomatensprengung in Offenau in Heilbronn gefasst werden.

Festnahme in Südholland

Bei den Festgenommenen wurde auch Bargeld sichergestellt