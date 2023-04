Gesprengte Geldautomaten: Täter werden immer dreister, Politik zögert

Gesetzliche Auflagen

BKA und Polizei geht das alles nicht weit genug. Sie fordern zeitnah gesetzliche Auflagen für Banken, wie sie ihre Automaten zu sichern haben.

Doch der Dachverband der deutschen Kreditwirtschaft, in dem Sparkassen und Banken zusammengeschlossen sind, stellt sich dem entgegen: "Es ist schwer nachzuvollziehen, dass die alleinige Verantwortung für die Verhinderung von Sprengungen bei Banken und Sparkassen liegen soll", erklärte der Verband in einer aktuellen Stellungnahme. Der Schutz der Bargeldversorgungsinfrastruktur könne nur gemeinsam mit Politik und Strafverfolgungsbehörden gelingen. Welchen Anteil die Banken dabei tragen wollen, lässt der Verband in der Erklärung allerdings offen.

Wer sind die Täter?

Gesprengter Geldautomat

Nach Erkenntnissen der Ermittler stammen die Täter überwiegend aus marokkanisch-niederländischen Gruppen in Utrecht, Rotterdam und Amsterdam. Sie seien "sehr polizeierfahren", bei der Flucht mit "hochmotorisierten gestohlenen Fahrzeugen aus dem Hochpreissegment" zeigten sie "ein extrem rücksichtsloses Fluchtverhalten". Die niederländische Polizei schätzt den Kreis auf rund 500 bis 700 Personen. Die Szene sei schwer überschaubar und verändere sich stetig. Laut LKA wurden seit 2015 insgesamt 202 Tatverdächtige in NRW und in den Niederlanden festgenommen, 17 davon in diesem Jahr.

Man stehe mit den niederländischen Kollegen in intensivem Austausch, berichtet Christa Lübbers, Leiterin der fünfköpfigen Soko BEGAS. Doch die Zusammenarbeit lief bislang holprig. "Die Niederländer scheitern an unserem föderalistischen System", sagt Lübbers im WDR-Interview: 16 Bundesländer plus Bundeskriminalamt, allein in NRW hätten die Kollegen es mit 47 Behörden zu tun. Immerhin: Künftig sollen nur noch sechs Kreispolizeibehörden in NRW für Geldautomaten zuständig sein.

"Deutschland ist Bargeldland"

Dabei haben die Niederlande selber kaum noch ein Problem mit solchen Sprengungen. Banken arbeiten dort mit Tricks wie verklebtem oder sich bei einer Explosion einfärbendem Geld. Auch die Anzahl der Geldautomaten sei dort rigoros reduziert worden, sagt Lübbers. In Deutschland aber sei das nicht gewünscht: "Wir sind ein Bargeldland, mehr als 60 Prozent der Transaktionen finden hier in bar statt."

Von einer gesetzlichen Verpflichtung für Banken, ihre Automaten besser zu sichern, ist Lübbers nicht überzeugt. "Dann werden die Täter andere Maßnahmen finden, um an ihr Geld zu kommen."

Landesregierung sieht Gesetzesauflagen kritisch

Gesetz als "letzte Möglichkeit": NRW-Innenminister Herbert Reul

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hält gesetzliche Maßnahmen nur für die "letzte Möglichkeit". Die Sicherung der Geldautomaten sei ein "Gemeinschaftsprojekt": Die Verantwortung der Banken sei es, die Geldautomaten "möglichst sicher zu machen". In der Verantwortung der Polizei liege die Verfolgung und Aufklärung der Fälle. Man sei "in superguten Gesprächen mit den Banken" und die bisherigen Maßnahmen seien "zunehmend erfolgreicher": Im ersten Viertel dieses Jahre habe es ein Drittel weniger Überfälle gegeben als im Vorjahreszeitraum.