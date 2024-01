Kölner Hänneschen-Theater wird 222 Jahre alt

Zum 222. Jubiläum hatte Kölns Oberbürgermeisterin Reker das komplette Ensemble des Hänneschen-Theaters ins historische Rathaus eingeladen. " Die Stockpuppen aus Knollendorf erzählen in ihren Stücken alles, was die Menschen in Köln beschäftigt", so Reker. "Das Hänneschen-Theater steht für Vielfalt und den Charakter unserer Stadt. "

Hänneschen-Intendantin freut sich auf Jubiläumsjahr

Die gebürtige Kölnerin Mareike Marx ist seit gut einem Jahr Intendantin des Stockpuppentheaters. " Das Hänneschen-Theater ist immer noch zeitgemäß, weil es der Spiegel der Stadt ist, " sagt Marx. "Der Kölner kann sich selbst in diesem Theater begegnen. In diesen Geschichten sind so viele Wahrheiten und so viel Humor drin, was auch nur ein Kölner oder ein Rheinländer verstehen kann. "

Besonderes Programm geplant

Puppenspieler Jacky von Guretzky-Cornitz wird das Hänneschen im Herbst nach 44 Jahren verlassen. " Ich freue mich, wenn ich in Rente bin, im Zuschauerraum zu sitzen", sagt er etwas wehmütig. "Dann kann ich ohne Stress all das Tolle, was dieses Jahr gezeigt wird, auch als Gast miterleben. "

Die kölsche Institution ist die größte ortsgebundene Puppenspielbühne im deutschsprachigen Raum. Mitte März feiert das Jubiläumsstück "Meddem im kölsche Leeve, iewich jung jeblevve" Premiere. Im August gibt es ein Theaterfest und Kinderprogramm mit der Kölner Band Kasalla.