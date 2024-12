Frauenberatungsstellen in Köln fürchten um Existenz

Frauenberatung aktuell wichtig: " Damit sowas wie in Frankreich hier nicht passiert. "

Dabei sei die Arbeit gerade aktuell so enorm wichtig. denn in den Einrichtungen erhalten von Gewalt betroffene Frauen in Krisensituationen und Notlagen Beratung, Schutz und Unterstützung. Ohne die Angebote würden sie damit komplett allein gelassen.