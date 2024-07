Schutz vor häuslicher Gewalt: "Die Lage ist desolat"

Körperverletzung, Stalking, sexuelle Übergriffe, Totschlag und Mord - es sind zu über 80 Prozent Frauen, die solchen Gewalttaten zu Hause ausgesetzt sind, vor allem durch ihre Partner oder Ex-Partner. Und die Taten nehmen seit Jahren auch in NRW zu. Im Jahr 2022 gab es mehr als 32.000 Fälle.

Vor dem NRW -Landtag wurde am Montag mit einer Mahnwache mehr Unterstützung für Betroffene gefordert. Im Landtag haben Sachverständige dazu Stellung genommen, wie das konkret gelingen kann, in einer gemeinsamen Sitzung des Innenausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen.

"Die Lage ist desolat"

Das Allerwichtigste, da waren sich alle Expertinnen aus dem Bereich der Frauenhilfe einig: mehr Geld und eine bessere Ausstattung. Für Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser sei die Lage "desolat" , sagten Vertreterinnen von Beratungsstellen. Statt mehr Hilfe und mehr Unterstützung zu bekommen, sei die Ausstattung sogar schlechter geworden.

Mitarbeiterinnen verbrächten regelmäßig einen halben Arbeitstag damit, herumzutelefonieren, um einen Platz in einem Frauenhaus für Betroffene von Gewalt zu finden. In einigen Einrichtungen überlege man ernsthaft, ob man sich in Anbetracht der Finanzlage der Insolvenzverschleppung schuldig mache, wenn man weiter tätig sei.

Mitarbeiterinnen müssen in ihrer Arbeitszeit Spenden sammeln

"Wir müssen ganz dringend die Gelder in der Frauenhilfe aufstocken" , forderte auch die SPD -Landtagsabgeordnete Antje Butschkau von der Schwarz-Grünen Landesregierung. "In der Realität müssen Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern Spenden einwerben, was alles von der Arbeitszeit abgeht, die eh zu knapp ist. Das geht nicht."

Das Problem: Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser sind freiwillige Leistungen der Kommunen. An ihnen kann gespart werden. Auch die Grünen-Abgeordnete Ilayda Bostancieri räumt ein, dass die derzeitige Finanzlage der Landesregierung und den Städten und Gemeinden kaum Spielraum lasse: "Wir warten alle gerade gespannt auf den Haushaltsentwurf des Landes. Dann müssen wir sehen, wie es weitergeht."

Rechtsanspruch auf Hilfe - aber auch mehr Geld?

Bostancieri hofft auf mehr Geld vom Bund. In Berlin wird im Moment ein Entwurf für ein neues Gewaltschutzgesetz beraten. Dieses soll Betroffenen einen Rechtsanspruch auf Hilfe garantieren, so wie es die schon 2018 international vereinbarte Istanbul-Konvention vorsieht.