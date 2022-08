Zittern um die Formel 1 in Spa-Francorchamps

Dabei werden mit 300.000 verkauften Tickets so viele Besucher wie nie erwartet. Und diese Tickets waren bereits wenige Tage nach dem Verkaufsstart vergriffen. Auch das hat es so noch nie gegeben. Aber - der Vertrag mit Formula One läuft dieses Jahr aus - und es stehen zahlreiche attraktive finanzkräftige Konkurrenten auf der Matte.

Neue Bewerber außerhalb von Europa

Asien, Nordamerika und Südafrika gehören zu den neuen Bewerbern. Diese und viele andere Etablierte sind finanziell weitaus interessanter als die Veranstalter im "alten" Europa. Diesem Problem fiel bereits der Deutschland-Grand Prix zum Opfer. Jetzt stehen neben Spa-Francorchamps in Belgien auch Frankreich und Monaco auf der Kippe, zumindest haben sie noch keinen neuen Vertrag für 2023.

Geld, Geld, Geld,...

Die konkreten Zahlen: An Monaco verdient die Formel 1 mit 15 Millionen Euro Gage für das Rennen 2023 (wenn es denn zustande kommt) am wenigsten, Spa- Francorchamps würde 22 Millionen zahlen - ein Klacks gegenüber beispielsweise Australien mit 35 oder Ungarn mit 40 Millionen. Den Vogel aber schießen als eher undemokratisch eingestufte Staaten wie Qatar, Saudi-Arabien und Aserbaidschan ab: Sie zahlen jeder 55 Millionen für das Rennen. Weh dem, der Böses dabei denkt.

...und ganz viel Show

Aber die Nicht-Europäer sind nicht nur finanziell interessanter, sie sind auch attraktiver, bieten sie doch im Rahmenprogramm Shows und Spektakel à la Amerika an. Und genau darauf setzen die Formel 1 Veranstalter - Sport and Fun! Spa-Francorchamps hat sich schon angepasst und für nächstes Wochenende 35 DJ's engagiert und eine Luftshow organisiert. Aber ob das reicht, um die Organisatoren auch für die Zukunft zu überzeugen, ist fraglich. Wirtschaftlich jedenfalls wäre das Aus der Formel 1 für die Region eine Katastrophe.

Ostbelgien, die Ardennen und Aachen betroffen

Nur ein Beispiel: Wer für dieses Wochenende zwischen Spa und Aachen, in Ostbelgien oder in den Ardennen ein Zimmer buchen will, ist aller Wahrscheinlichkeit zu spät, oder aber er muss tief, sehr tief in die Tasche greifen. Allein die Hotels sind von Lüttich über Eupen bis Aachen so gut wie ausgebucht. Bei Booking.com waren in Aachen zu Wochenbeginn noch ganze drei Zimmer frei für die beiden Nächte von Freitag bis Sonntag. Die nächsten freien Unterkünfte fand man in Alsdorf, Geilenkirchen oder Jülich. Nahezu alle Hotelzimmer werden an diesem Wochenende zu horrenden Preisen angeboten: Zwei- bis dreifache Preiserhöhungen sind gang und gäbe, sagt Wolfgang Winkler vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Aachen.

Für Last-Minute-Unterkünfte werden nicht selten Erhöhungen um 500 Prozent gefragt. Das heißt: Kostet ein Zimmer für zwei Nächte normalerweise 200 Euro, muss man am Grand-Prix Wochenende teils mehr als 1000 Euro berappen. Und auch diese Zimmer verkaufen sich. Das ist alljährlich ein guter Booster für die Übernachtungsbranche, aber in diesem Jahr, nach Corona, ist dieser Geldsegen besonders willkommen.

Hohe Verluste für die Aachener Region

DEHOGA-Vorsitzender Wolfgang Winkler schätzt die Umsatzeinbußen in der Städteregion auf 4 - bis 500.000 Euro allein für die Hotels, sollte in den nächsten Wochen das Aus für den Grand-Prix in Spa-Francorchamps beschlossen werden. Für die Gastronomie seien die Verluste kaum zu beziffern, aber auch sie wären hoch. Doch noch will der Aachener DEHOGA-Vorsitzende die Hoffnung nicht aufgeben. "Wir jedenfalls würden die Formel1 in Spa-Francorchamps sehr vermissen", so Winkler wörtlich.

Formel 1 Piloten stehen hinter Spa-Francorchamps

Wann die Entscheidung über Spa-Francorchamps fällt, weiß niemand. Zahlreiche Formel 1 Piloten haben sich gegen ein Aus für die angeblich schönste Rennstrecke der Welt stark gemacht. Carlos Sainz schlägt im Falle eines Falles ein Rotationsprinzip vor. Das sei der beste Kompromiss. Er hofft, dann mindestens alle zwei bis drei Jahre in Spa fahren zu können. Für Lewis Hamilton ist Spa-Francorchamps ein Stück Geschichte und Tradition, und Sebastian Vettel fände es, so wörtlich, lächerlich, Spa vom Rennkalender zu streichen.

Und nicht zuletzt der Niederländer Max Verstappen: Er hatte in Spa in den letzten Jahren sein Heimspiel. 47 Prozent der 300.000 Tickets für Freitag, Samstag und Sonntag haben Niederländer gekauft. Sie kommen zum Ardennenrundkurs, um ihr Idol zu feiern. Es sei eine große Schande, wenn die Formel 1 hier nicht mehr stattfinden würde, sagt Verstappen.