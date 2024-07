Solch lange Warteschlangen wie am späten Freitagvormittag sieht man nicht so oft in der Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens. Gerade vor den Check-In-Schaltern von Eurowings knubbelt es sich. Mitarbeiter in gelben Warnwesten versuchen Passagiere einzuweisen, Fragen zu beantworten oder das Gepäck manuell abzufertigen.

Der Grund ist eine weltweite Softwarestörung, durch die die Airline keine Check-In- oder Boarding-Systeme nutzen kann. Das verzögert die Abfertigung der Reisenden, gerade an einem Freitag in den Sommerferien, an dem viele Menschen in den Urlaub starten wollen.

Viele Reisende nehmen es entspannt

Ralf Kaiser und Bernadette Fischer bleiben entspannt

Ralf Kaiser aus Köln und seine Begleitung Bernadette Fischer aus Aachen stehen dagegen nicht in einer der Schlangen, sondern an einer Bar und haben sich erstmal ein Bier gegönnt. Eigentlich wollen die beiden nach Nizza zum Finale der Tour de France. Die Verzögerungen bringen Kaiser nicht aus der Ruhe: " Eine Stunde vor Abflug soll unser Flug aufgerufen werden. Dann sollen wir mitkommen zu einer Kontrolle auf manuellem Weg. Wie genau das abläuft, weiß ich nicht. "

Auch Bernadette Fischer ist bisher entspannt: " Für die weltweite Störung kann ja hier vor Ort niemand etwas. Und die Eurowings-Mitarbeiter machen hier einen guten Job, finde ich. " Wenig später werden sie zur Sicherheitskontrolle gerufen, von einem Mitarbeiter, die zwischen den Warteschlangen mit Megaphon entlang läuft.

Das Warten auf Informationen

Tanja und Martin Arens kommen nicht nach Mallorca

Viele Passagiere telefonieren in der Warteschlange, schauen auf ihr Handy in der Hoffnung, Informationen zu bekommen, blicken auf die Anzeigetafel, die zum Nachmittag hin immer mehr Flugausfälle ausweist. Tanja und Martin Arens stehen etwas ratlos davor. Sie wollten nach Mallorca fliegen, um von dort eine Mittelmeer-Kreuzfahrt anzutreten.

" Das Schiff bekommen wir heute sicher nicht mehr. Ich warte jetzt auf Infos von unserem Reisebüro, wie es weitergehen kann ", sagt Martin Arens sichtlich geknickt, während seine Frau telefoniert.

Gentrit Seferi (l.) sucht einen Alternative nach Wien

Neben dran steht Gentrit Seferi aus Oberhausen, eine Hand auf seinem großen Rollkoffer, in der anderen Hand sein Smartphone. " Ich wollte eigentlich nach Wien, stand schon in der Schlange, dann kam die Info, dass der Flug ausfällt. Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht über München fliegen oder mit dem Zug. "

Schlange am Infoschalter immer länger

Über Lautsprecher ertönt die Ansage für die Betroffenen der Flugausfälle quer durch die Abflughalle, doch bitte nach Hause zu fahren. Am Nachmittag werden die Schlangen an den Check-In-Schaltern etwas kürzer, die vor den Informationsschaltern jedoch umso länger, weil immer mehr Urlauber nun umplanen müssen.

Denn mittlerweile ist klar, dass nicht nur Eurowings-Flüge innerhalb Deutschlands und nach Großbritannien ausfallen, sondern auch zu beliebten Reisezielen wie Wien, Mallorca oder Split in Kroatien. Enttäuscht, aber geduldig stellen sich die meisten in die langen Schlangen, um an Informationen zu kommen. Den Start in ihren Sommerurlaub haben sich viele am Düsseldorfer Flughafen anders vorgestellt.

Über dieses Thema berichten wir auch am 19.07.2024 in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf und auf WDR 2.

Quellen: