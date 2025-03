Für Göttingen traf Tra Holder mit 20 Punkten am besten, gefolgt von Deion Hammond mit elf Zählern. Kackpunkt Iim Göttingern Spiel war auch die schwache Dreierquote von nur 29 Prozent. Die Gastgeber bleiben damit bei nur einem Saisonsieg und sind weiter Tabellenletzter.

Bonn feieter dagegen den elften Saisonsieg und den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen. In der Tabelle bleiben die Bonner auf Rang 14.

Bonn zieht im ersten Viertel davon

Nach ausgeglichen ersten Minuten lief das Spiel schnell in die Bonner Richtung. Thomas Kennedy setzte mit seinem Dunk zum 13:7 aus Baskets-Sicht ein erstes Ausrufezeichen. Phlandrous Fleming legte per Dreier zum 16:7 nach und sorgte so für einen Bonner 9:0-Lauf.

Vor allem von Außen zeigten sich die Baskets stark und trafen ihre ersten drei Dreierversuche. Bei den Gastgebern lief dagegen wenig zusammen. Die Dreier fielen nicht und allein im ersten Viertel leistete sich Göttingen vier Turnover. Auch in der Defensive fehlte die Griffigkeit. So konnte Darius McGhee locker zum Korb spazieren und Bonn zum ersten Mal mit 20 Punkten in Führung gehen. Mit 34:18 ging das erste Viertel letztlich deutlich an die Baskets.

Göttingen kämpft sich zurück ins Spiel

Der zweite Spielabschnitt begann zunächst ruhig mit Fehlversuchen auf beiden Seiten. Doch dann kam Göttingen besser ins Spiel und traf nun auch von Außen. Zwar führte Bonn zwischenzeitlich wieder mit 20 Punkten, nachdem Colin Welp die BG aber wieder auf 27:43 heranbrachte, nahm Baskets-Coach Marko Stankovic die Auszeit.